Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ve Kadın Voleybol Takımı, hafta sonu oynadıkları maçlarda elde ettikleri galibiyetlerle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Her iki takım da sahada üstün performans sergileyerek peş peşe galip gelmenin mutluluğunu yaşattı.

Kadın Basketbol Takımından net galibiyet

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Bursa Uludağ Basketbol’u 83-47’lik net bir skorla mağlup etti ve galibiyet serisini sürdürdü. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2024-2025 sezonunun 15. maçında mücadele eden Turgutlu ekibi, maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyerek rakibine yalnızca 47 sayı şansı tanıdı. Savunmadaki etkili performanslarıyla dikkat çeken takım, son altı maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

Maçta 18 sayı ve 16 ribaund ile yıldızlaşan Dejah Monet Terrell'in performansı öne çıkarken, Deniz Üstün 12 sayı ve 8 ribaund, Sümeyya Özcan ise 12 sayı ve 5 ribaundla takımlarına önemli katkılar sağladı. Turgutlu Belediyespor altyapısından yetişen genç oyuncular Tuana Kara ve Havin Güleryüz de etkili oyunlarıyla göz doldurdu. Takımda toplamda 12 oyuncunun tamamı maçta süre buldu.

Kadın Voleybol Takımından 3-0’lık zafer

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Koçarlı Belediyespor'u 3-0 yenerek ligdeki 9. galibiyetini elde etti. TVF Kadınlar 2. Liginde 15. hafta maçında rakibini Aydın Vali Şenol Spor Salonu’nda konuk eden Turgutlu ekibi, 3 set boyunca üstün bir oyun sergileyerek sahadan galip ayrıldı. Setler (24-26), (23-25), (23-25) sonuçlarıyla Turgutlu Belediyespor’un zaferiyle tamamlandı.

Bu galibiyetle Kadın Voleybol Takımı, ligde beşinci sıradaki yerini pekiştirdi.

Başkan Maliz’den tebrik mesajı

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, elde edilen galibiyetler sonrası yaptığı açıklamada, "Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımlarımız peş peşe elde ettikleri galibiyetlerle bizlere heyecan ve mutluluk dolu anlar yaşattılar. Hafta sonunda her iki takımımızdan da muhteşem sonuçlar aldık. Kazandıkları galibiyetler için oyuncularımızı ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.