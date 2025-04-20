485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 22-27 Nisan 2024 tarihleri arasında kültür ve sanat dolu etkinliklerle gerçekleşecek. “Dolu Dolu Festival” temasıyla düzenlenen festivalde; söyleşiler, tiyatrolar, sergiler ve çocuk atölyeleriyle Manisa adeta kültürün başkenti olacak.

Festival programı sanatla başlıyor

Festivalin ilk günü olan 22 Nisan’da, dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in “Bir Müzeye Doğru” sergisi, Fatih Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Aynı gün “Geçmişten Geleceğe Kadın Eli” ve “Ahşap Oyuncak” sergileri ile sokaklara taşan “Hoş Geldin Mesir” korteji düzenlenecek. Saat 19.00’da “Ağaçlar Ayakta Ölür” tiyatro oyunu sahnelenecek.

Çocuklara özel etkinlikler 23 Nisan’da

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocuklar için özel bir program hazırlandı. Sinan Meydan, “Atatürk’ün Yolunda” söyleşisiyle çocuklara seslenecek. Ayrıca “Mitolojik Öykü Yazma Atölyesi” ve “Ahşap Oyuncak Atölyesi” gibi etkinlikler de yer alacak. Akşam saatlerinde “Sığınamayanlar” oyunu izleyiciyle buluşacak.

Değerli isimlerle söyleşiler

24 Nisan: Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ve Ezel Akay, “Tarihin Geleceği” temalı söyleşiyle sahnede olacak. Çocuklara yönelik “Ceko ile Peko” oyunu ve yetişkinler için “Tatlı Kaçık” tiyatrosu sahnelenecek.

25 Nisan: Yazar Ahmet Ümit ve şair Tuğrul Keskin, 3. Niobe Edebiyat Söyleşileri kapsamında Manisalılarla buluşacak. Aynı gün “39,5 Basamak” tiyatro oyunu da izlenebilecek.

26 Nisan: Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Manisa’nın Mesir Tarihi” başlıklı konuşmasıyla sahnede olacak. Bülent Koşmaz Parkı’nda bilgi yarışması düzenlenecek. Akşam “Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü” tiyatrosu oynanacak.

Geleneksel Mesir Saçım Töreni 27 Nisan’da

Festivalin finali olan 27 Nisan’da, Sultan Camii'nde geleneksel Mesir Macunu Saçım Töreni gerçekleştirilecek. Aynı gün kortej yürüyüşü ile festival coşkusu sokaklara taşacak. Tarzan Meydanı, Kafe Sera, Muradiye ve Tarık Almış Spor Tesisleri gibi alanlarda ise sokak sanatı etkinlikleri düzenlenecek.