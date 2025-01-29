UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatın ilk sezonu devam ederken, İngiliz ekibi Tottenham, İsveç temsilcisi Elfsborg’u konuk etmeye hazırlanıyor. Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Tottenham, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst tur için avantaj yakalamayı hedefliyor.
Tottenham - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Tottenham - Elfsborg karşılaşması, 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te oynanacak. Mücadele, Türkiye’de Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
Tottenham galibiyet peşinde
Turnuvada 6. sırada yer alan Tottenham, alacağı galibiyetle doğrudan eleme turlarına kalmayı hedefliyor. İsveç temsilcisi Elfsborg ise grupta alt sıralarda yer alıyor ve Tottenham deplasmanında sürpriz bir galibiyet arayacak.
Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te Tabii platformu üzerinden canlı takip edebilirler.