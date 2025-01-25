Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangının ardından, işletme sahibi Halit Ergül’ün diğer otelinde de aynı ihmallerin tespit edilmesiyle birlikte yeni gözaltılar gerçekleşti.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan ve 78 kişinin ölümüne, 51 kişinin yaralanmasına yol açan yangının ardından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

İhmallerin izleri Gazelle Resort ve Spa Otel’e de yansıdı

Yangına ilişkin olarak gözaltına alınan işletme sahibi Halit Ergül ve diğer 13 kişi arasında, Gazelle Resort ve Spa Otel’de de ihmallerin olduğu tespit edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu otelde de aynı güvenlik açıklarının bulunduğu bilgisini verdi ve halihazırda 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan isimler kimler?

Gözaltına alınan şahıslar arasında Grand Kartal Otel ve Gazelle Resort ve Spa Otel’in personelleri yer almakta. Gözaltına alınan isimler şunlar:

Gazelle Resort ve Spa Otel : Genel Müdür Ahmet Demir, Teknik Personeller Kadir Çelik ve Tahsin Pekcan, Muhasebe Personelleri Cemal Özer ve Mehmet Salun,

: Genel Müdür Ahmet Demir, Teknik Personeller Kadir Çelik ve Tahsin Pekcan, Muhasebe Personelleri Cemal Özer ve Mehmet Salun, Grand Kartal Otel : Teknik Personeller Murat Duman, Gürkan Oskan, Bayram Utku, Bahadır Bahar,

: Teknik Personeller Murat Duman, Gürkan Oskan, Bayram Utku, Bahadır Bahar, Mudurnu Enerji A.Ş.: Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Başkan Vekili İsmail Karagöz

Ayrıca, Gazelle Resort ve Spa Otel’de çalışan 4 personel, kimlikleri henüz açıklanmayan şahıslar, jandarma tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yangın faciasının ardından gözaltına alınan kişilerin sayısı ve etkinliği artarken, kamuoyunun dikkatini çeken detaylar arasında, güvenlik önlemleri ile ilgili ciddi ihlallerin olduğu ve bunların benzer şekilde diğer otellerde de devam ettiği vurgulandı.

Olayın boyutları ve arka plandaki ihmallerin takip edilmesiyle soruşturma derinleşiyor.