Aydın’ın Efeler ilçesinde faaliyet gösterecek olan Töz Mühendislik Ofisi, düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı. Kuruculuğunu Aydın 24 Haber İmtiyaz Sahibi Servet Töz’ün oğlu, İnşaat Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Bahri Furkan Töz’ün üstlendiği ofisin açılışına, kent protokolü, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Törene; MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, eski CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, eski CHP Efeler İlçe Başkanı İsmet Bozkurt, İYİ Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Haluk Saran, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkçü, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnür Taşçı Bozbaş, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, Efeler Belediye Başkan Yardımcıları Derya Tıkır ve Hakan Apaydın ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan İnşaat Mühendisi Bahri Furkan Töz, mühendisliğin topluma doğrudan katkı sağlayan bir meslek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün burada, meslek hayatımın bir sonraki adımı olan mühendislik ofisimizin açılışı için bir araya geldik. Bu ofiste, bugüne kadar edindiğimiz deneyimlerin yanı sıra, teknolojik gelişmelerden de yararlanarak kaliteli, vizyoner ve güvenilir bir iş anlayışıyla hizmet vermeyi hedefliyoruz. Aydın’ın gelişimine katkı sağlayacak projelere imza atmak en büyük arzumuz. Bu süreçte desteğini esirgemeyen aileme, dostlarıma ve bugün burada bizi yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.”

Yapılan dua ve kurdele kesiminin ardından Töz Mühendislik Ofisi resmen hizmete açıldı. Program, davetlilere yapılan ikramlarla sona erdi.

Töz Mühendislik, inşaat, plan, proje ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösterecek.