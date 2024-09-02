Gemide AV-8B Harrier ve MV-22’ler bulunuyor

USS Wasp, üzerinde AV-8B Harrier ve MV-22 tiltrotor hava araçlarını taşıyor. Haziran ayından bu yana Doğu Akdeniz’de bulunan USS Wasp, İsrail’deki gelişmelere bağlı olarak bölgedeki devriyesini sürdürüyor. Gemi, 13-17 Ağustos tarihlerinde Türk Deniz Kuvvetleri’nden TCG Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ve Gabya Sınıfı TCG Gökova ile, ABD’den USS Wasp ve USS Oak Hill ile ortak geçiş eğitimi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan eğitimleri doğrulayan bir basın toplantısı düzenleyerek, ortak eğitimlerin İsrail’e destek amaçlı yapıldığını açıkladı.

Larnaka ziyaretine tepki

USS Wasp’ın sonrasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Larnaka limanına gerçekleştirdiği ziyaret, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından protesto edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetiminin yabancı askeri güçleri adaya sokmasının tehlikeli bir adım olduğunu belirterek, ziyaretin oluşturduğu rahatsızlığı dile getirdi.