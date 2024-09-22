Trabzon'da, önceki gün şiddetli yağışların etkili olduğu Sürmene ilçesi Çavuşlu mahallesinde sel sularına kapılarak kaybolan 65 yaşındaki işitme engelli Ali Kemal Demir'i arama çalışmaları sürerken, Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşlar tarafından fark edilen ceset, denizde ağaç parçaları ve çalılara takılı halde görüldü. Hemen Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi.

Cesedin kimliği henüz belirlenmedi

Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan ceset, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yetkililer, cesedin kimliğinin otopsi sonucu belirleneceğini ve kaybolan Ali Kemal Demir olup olmadığının netlik kazanacağını ifade etti.

Arama çalışmaları devam ediyor

Sürmene ilçesinde sel felaketi sonrasında kaybolan Ali Kemal Demir'i bulmak için yürütülen arama çalışmaları devam ederken, cesedin bulunması olayı daha da dramatik hale getirdi. Bölgedeki vatandaşlar, şiddetli yağışların ardından yaşanan bu kayıplar nedeniyle tedirginlik yaşıyor.