Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde sahne Türk halk müziği sanatçısı Resul Dindar’ın oldu. On binlerce Trabzonlunun Karadeniz türküleriyle coştuğu konserde Dindar, Trabzonspor forması giyerek seyircilere “Bize her yer Trabzon” sloganı attırdı. TRABZON (İGFA) - Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, Trabzon Fuar Merkezi’nde kurulan sahnede hayranlarıyla buluştu. On binlerce müzikseverin katıldığı konserde Dindar 2.5 saat sahnede kalarak Trabzonlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

“Ateşle Oynuyorsun, Hiç, Kara Deyiler, Gümüşhane Kızları , Kapundaki Nar Midur? Hasta Oldum Derdune, Dere Boyu Kavaklar, Haram Olasın, Nayino, Ya Ben Anlatamadum” gibi eserleri seslendiren Dindar; Kara Duman şarkısını ise Tulum performansı eşliğinde söyledi.

FİLİSTİN’İ UNUTMADI

Konser sonunda bir konuşma yapan Resul Dindar, “Filistin’e özgürlük istiyoruz” diyerek Filistin mücadelesine destek verdi.