TRABZON (AA) - Kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında üretilen samuray arılar, Trabzon, Ordu ve Giresun'da doğaya bırakıldı.

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Ortahisar ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi'ndeki programda, Karadeniz Araştırma Enstitüsünce yılda 150 bin samuray arı üretildiğini söyledi.

Kaplan, ülke genelinde bu yıl 150 bin, Trabzon'da ise 10 bin samuray arının doğaya salınacağını belirterek, kahverengi kokarcaya karşı samuray arının en önemli biyolojik mücadele olduğunu vurguladı.

Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ve diğer ilgililerin katıldığı program, doğaya samuray arı bırakılmasının ardından tamamlandı.

- Ordu

Ordu'da da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya 22 bin samuray arı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde gerçekleştirilen programda, kahverengi kokarcaya karşı yürütülen çalışmaları anlattı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Betül Bayraklı ise enstitü olarak kahverengi kokarcanın hem popülasyon takibini yaptıklarını hem de biyolojik mücadelesiyle ilgili çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da kahverengi kokarcanın çok hızlı yayılabilen ve adaptasyon kabiliyeti çok yüksek bir zararlı olduğunu belirtti.

Zararlı ile mücadele çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür eden Yılmaz, "Kahverengi kokarcanın popülasyonunu baskılayacağız ve fındık bahçelerimizde, diğer tarımsal ürünlerimizde zararını en az seviyeye getirmeye gayret edeceğiz." dedi.

Programa, Vali Muammer Erol, AK Parti Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan da katıldı.

- Giresun

Giresun'un Keşap ilçesinde de doğaya samuray arı bırakıldı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, gazetecilere, 2 bin arının bahçelere bırakıldığını söyledi.

Kahverengi kokarcaya karşı mücadelenin devam ettiğinin altını çizen Serdengeçti, toplamda 20 bin arının doğaya salınacağını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram da kahverengi kokarcayla mücadelenin önemine işaret etti, yapılan çalışmaları aktardı.