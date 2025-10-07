Trabzon’un Ortahisar ilçesi açıklarında bugün saat 16.45 sıralarında patlama meydana geldi.

Denizde yaşanan patlama, ilçe merkezinin birçok noktasından hem duyuldu hem de görüldü.

Olay sonrası vatandaşlar, “Trabzon patlama son dakika neden oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Valilik: Kontrollü imha gerçekleştirildi

Trabzon Valiliği, yaşanan patlamaya ilişkin resmi açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, sabah saatlerinde denizde insansız bir deniz aracının tespit edildiği ve güvenlik ekiplerinin incelemesinin ardından kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Olayda can kaybı yok

Yetkililer, patlamanın kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığını belirtti.

Güvenlik birimlerinin bölgedeki tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.