Trabzonspor, 3. hafta erteleme maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Avrupa Ligi Ön Eleme maçından ötürü ertelenen müsabaka yarın Papara Park'ta oynanacak.
Ligde oynadığı son 3 maçtan da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Bellona Kayserispor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
6 eksik var
Beşiktaş maçında direkt kırmızı kart ile oyun dışı kalan Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Statü gereği ise Muhammed Cham ve Serdar Saatçı kadroda olmayacak.
Editör: Hakan Baş