Ödemiş'in ilk rap festivali olan Lion Fest, 20 Eylül 2024 Cuma günü saat 16:30'da Saray Garden’da gerçekleşecek. Rap müziğin sevilen isimleri Çakal, Era 7, Cevo, DJ Luca ve DJ Alo Waxy, unutulmaz performanslarıyla ilk kez aynı sahneyi paylaşacak.

Rap tutkunlarına heyecan dolu bir gece sunmayı hedefleyen festival, bölgedeki gençler için kaçırılmayacak bir müzik şöleni olacak. Dinleyiciler, festival boyunca hem Türkiye'nin yükselen rap yıldızlarıyla buluşacak hem de enerjik performanslarla coşkulu anlar yaşayacak.

Ödemiş’in kültürel ve müzikal atmosferini bir araya getiren Lion Fest, rap müzikseverler için tarihi bir gece olacak.