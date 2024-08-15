Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e konuk oldu. İlk maçta 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Avusturya'daki rövanşı da 2-0 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda etti. Rapid Wien, bu sonuçla adını bir üst tura yazdırdı.
Goller
77. Dakika: Seidl, Rapid Wien'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
87. Dakika: Lang, savunma arkasına sarkarak karşı karşıya pozisyonda skoru 2-0'a getirdi.
Trabzonspor'da Malheiro, 85. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Maçtan dakikalar
- 6. Dakika: Rapid Wien'den Bolla'nın sol kanattan kullandığı kornerde Cvetkovic'in kafa vuruşu yandan auta gitti.
- 16. Dakika: Rapid Wien oyuncusu Burgstaller, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.
- 34. Dakika: Bolla'nın yerden ortasında Schaub'un yakın mesafeden vuruşu dışarı çıktı.
- 43. Dakika: Trabzonspor'da Batista Mendy, sarı kartla cezalandırıldı.
Trabzonspor'un Gelecek Maçı: Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Bordo-mavililer, Slask - St. Gallen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İlk 11'ler
Rapid Wien:
- Hedl
- Oswal
- Cvetkovic
- Raux-Yao
- Auer
- Grgic
- Sangare
- Seidl
- Jansson
- Burgstaller
- Beljo
Trabzonspor:
- Uğurcan Çakır
- Pedro
- Mendy
- Denswil
- Eren Elmalı
- Lundstram
- Okay Yokuşlu
- Cihan Çanak
- Ozan Tufan
- Trezeguet
- Draguş