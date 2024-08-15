Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e konuk oldu. İlk maçta 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Avusturya'daki rövanşı da 2-0 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda etti. Rapid Wien, bu sonuçla adını bir üst tura yazdırdı.

Goller

77. Dakika: Seidl, Rapid Wien'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

87. Dakika: Lang, savunma arkasına sarkarak karşı karşıya pozisyonda skoru 2-0'a getirdi.

Trabzonspor'da Malheiro, 85. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçtan dakikalar

6. Dakika: Rapid Wien'den Bolla'nın sol kanattan kullandığı kornerde Cvetkovic'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

16. Dakika: Rapid Wien oyuncusu Burgstaller, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.

34. Dakika: Bolla'nın yerden ortasında Schaub'un yakın mesafeden vuruşu dışarı çıktı.

43. Dakika: Trabzonspor'da Batista Mendy, sarı kartla cezalandırıldı.

Trabzonspor'un Gelecek Maçı: Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Bordo-mavililer, Slask - St. Gallen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk 11'ler

Rapid Wien:

Hedl

Oswal

Cvetkovic

Raux-Yao

Auer

Grgic

Sangare

Seidl

Jansson

Burgstaller

Beljo

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır

Pedro

Mendy

Denswil

Eren Elmalı

Lundstram

Okay Yokuşlu

Cihan Çanak

Ozan Tufan

Trezeguet

Draguş