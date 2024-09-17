Trabzonspor'un futbol devrimine başkanlık yaparak bordo mavili ekibi İstanbul takımlarının hegemonyasından çıkaran ve Anadolu'dan şampiyonluk kazanan ilk kulüp olma unvanını getiren M. Şamil Ekinci, 83 yaşında hayatını kaybetti. Efsane başkan, Trabzonspor’a 5 yıllık başkanlık döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandırdı.

Ekinci, 1983-1985 yılları arasında Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmiş ve 1995 yılında Faruk Özak yönetiminde Başkan Yardımcılığı yapmıştı. Toplamda Trabzonspor'a 17 kupa kazandıran Ekinci’nin ismi, 2011’de açılan Trabzonspor Müzesi'ne verilmişti.

Süper Lig kulüplerinden taziye mesajı yayınlanmadı

Ekinci’nin vefatının ardından sadece Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Trabzonspor, efsane başkan için taziye mesajı yayınladı. Ancak Süper Lig'deki diğer 18 kulübün herhangi bir taziye mesajı yayınlamaması dikkat çekti ve şaşkınlık yarattı.

Mustafa Şamil Ekinci, Kırşehir'de doğmuş, ailesinin işleri nedeniyle Trabzon’a yerleşerek burada önemli ticari faaliyetlerde bulunmuştu.