Yusuf Bulut Anısına U13 Futbol Turnuvası Düzenleniyor

Turgutlu Belediyesi, 12 yıl boyunca görev yapan ve ani vefatıyla sevenlerini derinden üzen Yusuf Bulut’un anısını yaşatmak amacıyla bir U13 futbol turnuvası düzenliyor. "Yusuf Bulut U13 Futbol Turnuvası", 21 Eylül Cumartesi günü saat 09:00’da Atatepe Spor Tesisleri’nde başlayacak.

Turnuvada 16 takım yarışacak

Bu anlamlı turnuvada toplamda 16 takım yer alacak. Turgutlu’nun genç yeteneklerinin mücadele edeceği bu organizasyon, hem sporun yaygınlaşmasını sağlamak hem de Yusuf Bulut’un hatırasını onurlandırmak için önemli bir fırsat sunacak.

Başkan Akın’dan anma mesajı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, turnuvanın amacını vurgulayarak, "Yusuf Bulut kardeşim, hem belediyedeki görevinde hem de futbol hakemliği kariyerinde yeri doldurulamayacak bir isimdi. Bu turnuva, onun hatırasını yaşatmak ve genç sporculara destek olmak amacıyla organize ettik" ifadelerini kullandı. Akın, gençlerin Yusuf Bulut’un anısını onurlandıracaklarını belirterek, tüm hemşehrilerini etkinliğe davet etti.

Genç sporculara destek

Turnuvanın, genç yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediğini söyleyen Akın, "Futbol heyecanını paylaşacak olan gençlerimiz, Yusuf Bulut’un anısını yaşatacak ve onun ruhunu sahalarda hissedecekler. Yusuf kardeşime bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Onu hiç unutmadık" dedi.