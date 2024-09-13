Trabzonspor Kulübü, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada, Güneş'in 2024-2025 sezonu için alacağı garanti ücretin 50 milyon TL olduğu açıklandı. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo-mavili ekip, transfer sezonunun son gününde tecrübeli teknik adamla anlaşma sağladı.

Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;

Sayın Güneş'e 2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE + ÜFE) / 2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde ise, 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE + ÜFE) / 2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."