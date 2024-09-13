Donanımsal güvenlik güçleniyor

Apple, iPhone çalınma vakalarının önüne geçmek için yeni bir adım atıyor. İddialara göre batarya, kamera ve diğer donanımsal parçalar iCloud hesabıyla eşleştirilecek. Bu yenilik, sadece iPhone’unuzu değil, cihazın içindeki parçaları da güvenli hale getirecek.

Hırsızlar için caydırıcı bir yenilik

Apple’ın bu hamlesi, cihazın parçalarını satmak isteyen hırsızlar için işleri zorlaştıracak. Parçaların iCloud ile ilişkilendirilmesi, onların yeniden kullanılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. iPhone parçalamak ve satmak artık kazançlı bir iş olmaktan çıkabilir.

İkinci el piyasası da etkilenecek mi?

Bu gelişme, ikinci el parça satışı ve tamir piyasasını da etkileyecek. Özellikle yetkisiz tamirciler ve sahte parçalarla işlem yapanlar için büyük bir değişim anlamına geliyor.