Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları, hamileler için ekstra dikkat gerektiren sağlık önlemlerini gündeme getiriyor. Medicana Ataköy Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Didem Güneş Aktaş, sıcak havalarda hamilelerin su tüketimi ve beslenme alışkanlıkları konusunda önemli uyarılarda bulundu. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte artan su kaybına dikkat çeken Aktaş, gebelerin sağlıklarını korumak için neler yapmaları gerektiğini açıkladı.

Hamileler en az 2.5 litre su tüketmeli

Op. Dr. Didem Güneş Aktaş, sıcak havalarda hamilelerin günlük su tüketiminin en az 2.5 litre olması gerektiğini belirtti. “Sıcaklıkların artmasıyla vücudumuzda su kaybı doğal olarak artar. Gebeler bu dönemde çok sıcak havalarda veya egzersiz yaptıkları günlerde 3 litre su içmelidir. Ayrıca, hafif gıdalar ve taze sebze-meyve tüketimine özen göstermeleri gerekir,” dedi.

Gıda zehirlenmelerine dikkat

Sıcak havalarda gıda zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunan Aktaş, “Sıcaklıkların artması gıdaların hızla bozulmasına neden olur. Bu yüzden hijyenik olmayan açık yerlerde satılan yiyeceklerden uzak durulmalı, özellikle krema, tavuk ve konserve gibi riskli gıdalara dikkat edilmelidir,” ifadelerini kullandı.

Sıcak saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalı

Op. Dr. Aktaş, gebelerin yüksek sıcaklıklardan kaçınmaları gerektiğini belirtti. “Özellikle günün en sıcak saatlerinde (11:00-16:00 arası) dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Gölge ve serin alanlarda bulunmak, gebeleri daha konforlu kılacaktır. Ayrıca, yüksek koruma faktörlü güneş kremleri ve geniş gölgeli şapkalar kullanılmalı,” dedi.

Ayaklardaki ödem problemi

Hamilelikte ödemin yaygın bir sorun olduğunu ifade eden Aktaş, “Sıcak hava ve gebeliğin etkisiyle ayaklarda ödem oluşabilir. Rahat ve ortopedik ayakkabılar tercih edilmeli, aşırı tuzdan kaçınılmalı ve ayaklar gün içinde yukarıya doğru uzatılarak dinlendirilmelidir,” şeklinde konuştu.

Egzersiz yaparken dikkat

Yüzme ve yürüyüş gibi hafif egzersizlerin güneş ışınlarının dik olmadığı saatlerde yapılması gerektiğini vurgulayan Aktaş, “Yüzme gebelikte önerilen bir egzersizdir, ancak denizden sonra ıslak mayo ile kalmaktan kaçınılmalıdır. Mayo hemen değiştirilmelidir,” dedi.

Seyahat ve uzun yolculuklarda dikkat

Op. Dr. Aktaş, seyahat etmek isteyen hamilelerin 36’ncı haftaya kadar bu işlemi güvenle yapabileceklerini belirtti. “Uçak yolculuğu, gebeler için genellikle güvenlidir, ancak uzun kara yolculuklarında varis çorabı giyilmeli ve hareket etmeyi ihmal etmemelidir. 6 saatten uzun süren kara yolculukları için sık sık mola verilmelidir,” ifadelerini kullandı.