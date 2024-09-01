Trabzonspor'da hareketli saatler sürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor, yeni hocası için Alanyaspor'u çalıştıran eski futbolcusu Fatih Tekke'ye imza attırmak istiyor. Fatih Tekke'nin en kısa sürede Trabzon'a gelip takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Bir yandan da forvet transferi için aylardır uğraş veren Trabzonspor bombayı patlatmaya hazır. Bordo-mavililer, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından Portekiz ekibinde Braga forması giyen Simon Banza'yı kadrosuna kattı.

Geçen sezon Braga formasıyla 41 maça çıkan Demokratik Kongolu futbolcu 23 kez fileleri havalandırdı ve 5 asist yaptı. Yaz döneminde Marsilya başta olmak üzere pek çok Avrupa ekibinin talip olduğu ancak kulübünün 20 milyon Euro bonservis talep ettiği Banza’yı Trabzonspor 1 yıllığına kiraladı. Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen 28 yaşındaki yıldız, akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Bordo-mavililer satın alma opsiyonu koymak istese de Braga buna yanaşmadı ve Trabzonspor satın alma opsiyonu olmadan kiraladı.

Trezeguet Katar'a gitti

Karadeniz ekibinde ayrılıklar sürüyor. Trabzonspor, Başakşehir'den 2022 yılında transfer edilen Mısırlı futbolcuyla yolları ayırdı. Mısırlı yıldız, Katar ekiplerinden Al Rayyan’a transfer oldu. Başarılı futbolcu, kiralık olarak yeni kulübünde forma giyecek. Dün akşam saatlerinde tamamlanan transfer sonrası sol kanat oyuncusu, Eyüpspor kafilesinden çıkartıldı.

Serdar Saatçı geliyor

Fırtına, Banza'nın dışında Braga'da stoper pozisyonunda görev alan eski Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı ile anlaşmaya vardı. Trabzonspor 21 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Bonservis bedeli olarak da Braga’ya 2.5 milyon Euro ödenecek. Serdar Saatçı transferinin kısa zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.