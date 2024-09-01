Ermanın büyük filmi ve ünlü kadrosu

Yaşar Üniversitesi Bilim Kültürü Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erman Kaplama, ünlü Odysseia Destanı'nın 10 yıl sonrasını anlatan bir film yazdı. "Ölümsüz Odysseus-1. Bölüm" adlı proje, İtalyan korku sinemasının ünlü yönetmeni Dario Argento tarafından yönetilecek ve kadrosunda Christian Camargo, Asia Argento, Haluk Bilginer gibi dünyaca ünlü isimler yer alacak.

Film konusu ve yaratıcı süreç

Kaplama, filmde Odysseus'un 50 yaşında yaşlandığını ve geçmişin ruhsal yükleriyle boğuştuğunu anlatıyor. Kötü rüyalar ve intikam peşindeki çocuklar, karanlık ve trajik bir gerilim filmi oluşturuyor. Kaplama, senaryosunu Aiskhylos, Sophokles ve Euripides’in eserlerinden ilham alarak yazdı.

Antik Yunan tiyatrosundan sinemaya

Kaplama, film üçlemesiyle Antik Yunan tiyatrosu geleneğini sinema sahnesine taşıyacak. Gelecek projelerde de bu geleneği sürdürmek isteyen Kaplama, "Bu proje, benim için bir başlangıç" diyor. Film, Nisan-Mayıs 2025’te çekilmeye başlanacak.