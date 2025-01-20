Trabzonspor, sahasında Sivasspor’u rahat bir şekilde 4-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ancak maçta Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır’ın penaltı kullanma talebi, gergin anlara neden oldu.

Trabzonspor’dan unutulmaz futbol şöleni

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor’u konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada bordo-mavili ekip, rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Goller Batagov, Banza, Ozan Tufan ve Lundstram’dan geldi. Bu zaferle Trabzonspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 25’e yükseltirken, Sivasspor ise 9. mağlubiyetini yaşayarak 20 puanda kaldı.

Uğurcan Çakır’ın penaltı talepleri gerginlik yarattı

Maçın 3-0’lık üstünlüğüyle devam eden Trabzonspor, bir penaltı kazandı. Ancak Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, penaltıyı kendisinin kullanmak istedi. Sivassporlu oyuncular, Çakır’ın penaltıyı kullanmasına karşı çıkarken, saha içinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Trabzonsporlu oyuncuların da araya girmesiyle, Uğurcan Çakır penaltıyı Banza’ya bıraktı. Ancak Banza, kaleciyi geçemedi ve penaltıdan gol çıkmadı.