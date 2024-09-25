Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynanan maç sonrası ağrı hisseden forvet oyuncusu Umut Bozok ve antrenman sırasında rahatsızlık yaşayan Batagov’un sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Umut Bozok’un maç sırasında sakatlanarak ağrı hissettiği belirtilirken, Batagov’un da antrenman esnasında rahatsızlandığı ve her iki oyuncunun da sağlık ekibi tarafından kontrol altında tutulduğu ifade edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir'in yaptığı ve kulübün resmi sitesinde paylaşılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A takımımızın Gaziantepspor ile oynadığı maçtan sonra ağrı hisseden oyuncumuz Umut Bozok’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Diğer oyuncumuz Arseniy Batagov’un ise takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde (Adduktor) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır”