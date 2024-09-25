Diş sağlığı, genel sağlığın temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Ancak, ağız ve diş bakımında yapılan bazı yaygın hatalar, uzun vadede dişlerinize ciddi zarar verebilir. Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı, diş sağlığınızı riske atmadan, doğru bakım için dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Çok sert fırçalamak

Dişleri çok sert fırçalamak, özellikle sert diş fırçaları kullanıldığında diş minesine kalıcı zararlar verebilir. Sert fırçalama, dişeti çekilmelerine yol açabilir ve diş sızlamalarını tetikleyebilir. Diş Hekimi Aylıkçı, dişlerinizi nazikçe, yuvarlak hareketlerle yumuşak bir fırça ile fırçalamanız gerektiğini vurguluyor.

Yanlış diş macunu seçimi

Beyazlatıcı olarak tanıtılan diş macunları, mineyi aşındırarak dişlere zarar verebilir. Mine kaybı, zamanla dişeti çekilmesine neden olur ve dişlerin hassasiyetini artırır. Diş hekiminiz tarafından önerilen diş macunlarını kullanmak diş sağlığınızı korumanız için önemlidir.

Diş ipini kullanmamak

Diş aralarında biriken plak, diş ipi kullanılmadığında çürük ve dişeti hastalıklarına neden olan bakterilerin üremesine yol açar. Günlük bakım rutininizde diş ipini ihmal etmek, ağız sağlığınızı ciddi şekilde tehlikeye atar.

Asitli içecekleri fazla tüketmek

Asitli içeceklerin fazla tüketimi, diş minesi üzerinde geri dönülemez aşınmalara yol açabilir. Bu tür içeceklerden mümkün olduğunca kaçınmak, tüketildiğinde ise pipet kullanarak dişlerle temasını azaltmak önemlidir. Asitli içeceklerin ardından ağız ortamındaki asitliği dengelemek için peynir tüketimi öneriliyor.

Boyar gıdaların aşırı tüketimi

Çay, kahve, kırmızı şarap gibi boyar gıdalar dişlerde leke bırakabilir. Bu gıdaların fazla tüketimi dişlerde renk değişikliklerine yol açar. Beyazlatıcı macunlar yerine, diş hekiminiz tarafından önerilen profesyonel temizlik yöntemlerini tercih etmek daha sağlıklı bir seçenek olacaktır.

Sık sık atıştırmak

Sık sık atıştırmak, ağızdaki bakterilerin asit üretimini artırır ve bu da diş çürümesine neden olur. Özellikle şekerli ve nişastalı yiyeceklerden sonra ağız temizliği yapılmazsa, dişler zarar görebilir. Elma, havuç gibi sert meyve ve sebzelerin tüketimi dişlerinizi doğal yolla temizlemenize yardımcı olabilir.

Dişleri alet olarak kullanmak

Dişleri kesici bir alet gibi kullanmak, diş minesinde çatlaklara ve kırılmalara neden olabilir. Ayrıca, dolgu ve kaplamalarınıza zarar verebilir. Fıstık, fındık gibi sert yiyeceklerin dişlerle kırılmaya çalışılması da diş sağlığınızı riske atar.

Yılda en az iki kez diş hekimi kontrolüne gitmek, erken dönemde oluşabilecek sorunların tespit edilmesi için önemlidir. Her üç ayda bir kontrol gerektiren durumlar da olabilir, bu nedenle hekiminizin önerilerine uymak büyük önem taşır.