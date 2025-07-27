Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında sürdürdüğü ikinci etap Erzurum kamp çalışmalarını tamamladı. Takım, yeni sezon mesaisine Trabzon’da devam edecek.


Palandöken’de tamamlanan kamp

Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde günü tek antrenmanla geçirdi.

Dünkü Ümraniyespor maçında ilk 11’de görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular salonda kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.

Göztepe, Tamsöz ile yola devam kararı aldı
Göztepe, Tamsöz ile yola devam kararı aldı
İçeriği Görüntüle

Kamp sonrası program netleşti

Trabzonspor, Erzurum kampının ardından 31 Temmuz Perşembe günü Trabzon’da çalışmalarına devam edecek. Takımın sezon öncesi kamp süreci, teknik heyetin değerlendirmeleriyle şekilleniyor.

Hazırlık maçlarında genel tablo

Bordo-mavililer, kamp süresince dört hazırlık maçı oynadı.

17 Temmuz: Araz Nahçıvan (Azerbaycan) – 3-2 mağlubiyet

20 Temmuz: Zob Ahan (İran) – 4-0 galibiyet

23 Temmuz: Persepolis (İran) – 0-0 beraberlik

26 Temmuz: Ümraniyespor – 3-1 galibiyet

Kamp sürecinde alınan sonuçlar, yeni sezona yönelik olumlu sinyaller verdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ