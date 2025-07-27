Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında sürdürdüğü ikinci etap Erzurum kamp çalışmalarını tamamladı. Takım, yeni sezon mesaisine Trabzon’da devam edecek.
Palandöken’de tamamlanan kamp
Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde günü tek antrenmanla geçirdi.
Dünkü Ümraniyespor maçında ilk 11’de görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular salonda kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.
Kamp sonrası program netleşti
Trabzonspor, Erzurum kampının ardından 31 Temmuz Perşembe günü Trabzon’da çalışmalarına devam edecek. Takımın sezon öncesi kamp süreci, teknik heyetin değerlendirmeleriyle şekilleniyor.
Hazırlık maçlarında genel tablo
Bordo-mavililer, kamp süresince dört hazırlık maçı oynadı.
17 Temmuz: Araz Nahçıvan (Azerbaycan) – 3-2 mağlubiyet
20 Temmuz: Zob Ahan (İran) – 4-0 galibiyet
23 Temmuz: Persepolis (İran) – 0-0 beraberlik
26 Temmuz: Ümraniyespor – 3-1 galibiyet
Kamp sürecinde alınan sonuçlar, yeni sezona yönelik olumlu sinyaller verdi.