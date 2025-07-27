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Bordo-mavililer, kamp süresince dört hazırlık maçı oynadı.

Trabzonspor, Erzurum kampının ardından 31 Temmuz Perşembe günü Trabzon’da çalışmalarına devam edecek. Takımın sezon öncesi kamp süreci, teknik heyetin değerlendirmeleriyle şekilleniyor.

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Dünkü Ümraniyespor maçında ilk 11’de görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular salonda kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında sürdürdüğü ikinci etap Erzurum kamp çalışmalarını tamamladı. Takım, yeni sezon mesaisine Trabzon’da devam edecek.

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