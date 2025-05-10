Menemen'de Trafik Haftası'na özel denetimde sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı, çilek ikramı yapıldı. Etkinlik renkli anlara sahne oldu.

İzmir'in Menemen ilçesinde, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamada sürücülere hem trafik kuralları hatırlatıldı hem de çilek ikramında bulunuldu.

Trafik Haftası'nda anlamlı etkinlik

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Manisa-İzmir kara yolu üzerindeki Yahşelli Polis Kontrol Noktası ile İzmir-Çanakkale kara yolu üzerindeki Menemen Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde sürücüler durduruldu.

Sürücülere emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı, ardından çilek ikramı gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri de etkinlikte yer aldı

Etkinliğe Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Şoförler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu ve Menemen Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Sabri Kurt da katıldı. Protokol üyeleri sürücülerle sohbet ederek trafik kurallarının önemini vurguladı.

Amaç trafikte farkındalık oluşturmak

Etkinliğin amacı, Trafik Haftası dolayısıyla sürücülerde trafik bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmaktı. Sıcak ve samimi görüntülerin ortaya çıktığı denetimde, çilek ikramı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.