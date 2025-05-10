CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecinin TRT'de canlı yayınlanması için yasa teklifi sundu. Karar mahkemeye bırakılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın TRT ekranlarında canlı yayınlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunuldu. Teklif, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla gündeme geldi.

Yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır tarafından hazırlanan teklif, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, seçimle göreve gelen kamu yetkililerinin yargı süreçlerinin şeffaf şekilde kamuoyuna aktarılmasını amaçlıyor.

Teklifin gerekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Anayasanın 141'inci maddesine göre mahkemelerdeki duruşmalar herkese açıktır. Bu teklifle vatandaşların, seçimle göreve gelen kamu yetkililerinin yargılanma süreçlerini doğrudan izleme hakkı elde etmesi sağlanacaktır."

Yargı sürecinin kamuoyuna açık olması istendi

CHP tarafından sunulan teklifin hedefinde, seçmenin kamu görevlileri hakkında yürütülen davalarla ilgili doğrudan bilgi edinmesi var. Özellikle, kamuoyuna yansıyan çarpıtılmış bilgi ve yorumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yayın kararı mahkemeye bırakılacak

Teklifte dikkat çeken bir diğer madde ise yayın kararının ilgili mahkemeye bırakılması oldu. Öneriye göre, yargılamanın taraflarının rızası alınarak mahkeme, duruşmaların TRT veya dijital platformlarda yayınlanmasına karar verebilecek.

"Sanık, mağdur ve suçtan zarar görenin talep ve rızasıyla, seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunanlar hakkında yürütülen davaların TRT veya internet ortamında yayınlanmasına ilgili mahkeme karar verebilir."