Denizli-Antalya kara yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen bir otomobilde, ön koltukta oturan yolcunun yaptığı tehlikeli hareket cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolcu, ayaklarını camdan çıkararak dakikalarca yolculuk etti.



Ayaklarını camdan çıkardı, kilometrelerce böyle gitti

Denizli’den Antalya yönüne giden 20 SE 492 plakalı Tofaş marka otomobilde kayda geçen görüntüler dikkat çekti. Otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kişi, her iki ayağını da aracın camından dışarı çıkararak kilometrelerce bu şekilde yol aldı.

Aynayı kapattı, sürücünün görüşünü engelledi

Yolcunun bir ayağını dış dikiz aynasının üzerine koyarak sürücünün arka görüşünü engellediği de görüntülere yansıdı. Zaman zaman hızını artıran otomobilin bu şekilde ilerlemesi, hem sürücü hem de diğer araçlar için ciddi risk oluşturdu.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde yolcunun rahat tavırları ve güvenliği hiçe sayan davranışları dikkat çekti.