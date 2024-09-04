ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim 2023'teki operasyonlarda rol oynadıkları gerekçesiyle Hamas'ın 6 üst düzey liderine yönelik hazırlanan iddianamede 7 farklı suçlama yöneltti. Açıklamada, Hamas liderlerinin ABD'nin hazırladığı ilk iddianamede saldırılardan sorumlu tutulduğu belirtildi.

İddianamede yer alan isimler ve suçlamalar

İddianamede suçlanan isimler arasında Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Hamas'ın yurt dışı sorumlu lideri Halid Meşal, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed el-Masri (Muhammed Deif), Mervan İsa ve Ali Baraka bulunuyor. Bu liderler, 7 farklı suçlamayla karşı karşıya.

İddianamenin hazırlık süreci

ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, iddianamenin aslında 1 Şubat 2024 tarihinde hazırlandığını ancak sanıklardan birinin henüz yakalanmamış olması nedeniyle iddianamenin bugüne kadar mühürlü kaldığını açıkladı. Yetkili, sanığın yakalanması sürecinde iddianamenin açıklanmasının ertelendiğini belirtti.

Suçlamaların detayları

İddianamede belirtilen suçlamalar, Hamas liderlerinin 7 Ekim 2023 sonrası yapılan saldırılardaki rolleri ve bu saldırılarla bağlantılı faaliyetleri içeriyor. Suçlamaların detayları ve bu suçların nitelikleri, hukuki süreçteki gelişmelere bağlı olarak açıklığa kavuşacak.