Kastamonu'da römorkun devrilmesi neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör ile kaza yapan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Merkez ilçesi Uzunoluk köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nurgül Velioğlu (36), eşine ait traktör ile arazide seyir halindeyken, traktöre bağlı römork tümsek sebiyle devrildi. Römorkun devrilmesi neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Velioğlu, traktör ile yol kenarında bulunan gübre çukuruna saplandı. Traktörden düşen Velioğlu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Velioğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Velioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.