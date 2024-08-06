Geçtiğimiz ay kazı çalışmalarına başlanan Aydın’daki Tralles Antik Kenti'nde görev yapan kazı ekibi, Aydın Sanayici ve İşadamları Derneği (AYSİAD) üyeleri tarafından ziyaret edildi. İşadamları, 44 derece sıcaklıkta çalışarak 3 bin yıllık Antik Kent’i gün yüzüne çıkarmaya çalışan ekibe inceleme sonrası teşekkür yemeği verdi.

Tarihi kazılar yeniden başladı

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Aydın’ın ilk yerleşim yerlerinden olan Tralleis Antik Kenti'nde kazılar, 7 Temmuz'da düzenlenen törenle yeniden başlamıştı. Antik kaynaklara ve arkeolojik belgelere göre, Tralleis Antik Kenti'nin Trakyalılar ve Argoslular tarafından Dor göçleri sonrasında M.Ö. 13. yüzyılda kurulduğu tahmin ediliyor. Kazı çalışmalarını yürüten ekibi, AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Barışık ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

İncelemeler ve bilgilendirme

AYSİAD Başkanı Fırat Barışık, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte antik kentteki kazı çalışmalarını yerinde inceledi ve kazı başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Murat Çekilmez ve ekibi, kazı çalışmaları ve Tralleis Antik Kenti'nin tarihi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Teşekkür yemeği

Kazı çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Barışık, kazı ekibine Zincirlihan Otel'de teşekkür yemeği verdi. Barışık, Aydın’ın her köşesinin adeta bir açık hava müzesi konumunda olduğunu vurgulayarak, halk arasında Üçgözler olarak bilinen Tralles Antik Kenti'nin önemli bir tarihi zenginlik olduğunu söyledi.

Turizm ve tarihi zenginlikler

Barışık, “Aydın tarımı, sanayisi, kültürü ve tarihi zenginlikleri bakımından dünyanın önde gelen şehirlerinden biri. Ancak biz zenginlikleri henüz değere dönüştüremedik. Bu nedenle bu tür antik kent kazılarını önemsiyoruz. Tralles hakkıyla tanıtılırsa Aydın Efeler ilçe merkezi de turizmden hak ettiği payı alır” dedi.