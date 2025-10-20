CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş iddianamesine tepki gösterdi. Özel, “Bu vakitten sonra yargılama süreci başlıyor, iftiralar çökecek, iftiracılar sözlerinin arkasında durabilecek mi göreceğiz” dedi.

Özel’den “Aziz İhsan Aktaş iddianamesi” açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Özel, “Bu vakitten sonra yargılama evresine geçiliyor. Deliller tartışılacak, savunmalar yapılacak. İftiralar çökecek, iftiracılar bakalım bu sözlerinin nasıl arkasında duracaklar” dedi.

“704 yıl hapis istenen Aktaş serbest, ama suçlayanlar yargılanıyor”

CHP lideri Özel, açıklamasını Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi’nin açılışında yaptı.

Özel konuşmasında, 704 yıla kadar hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş’ın serbest bırakılmasına rağmen, CHP’li belediye başkanlarının yargılanmasının çelişkili olduğunu vurguladı.

“Bu tablo, yargının nasıl bir siyasal araç haline getirildiğinin en açık göstergesidir. Biz bu süreci yakından takip edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

200 kişi hakkında dava açılmıştı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, CHP’li belediye başkanları, belediye yöneticileri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 200 kişi hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, sanıkların çeşitli usulsüzlük ve çıkar ilişkileriyle suçlandığı belirtilmiş, ancak davaya ilişkin delil niteliği taşıyan somut belgelerin tartışmalı olduğu öne sürülmüştü.

“Yargı siyasallaştırılamaz” mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında yargıya da çağrıda bulunarak,

“Yargı, siyaset eliyle şekillendirilemez. Kimse hukukun üstünde değildir. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

"(Aziz İhsan Aktaş) Yapmadığı kalmamış ama itirafçı olmuş, örgüt kurmuş dışarıda, güya o örgütte birlikte suç işlediğini iddia ve iftira ettiği kişilerin içeride. Kendisi hakkında dünya kadar şey yazıyor serbestçe geziyor ama Adıyaman Belediye Başkanı bir satır, Adana Belediye Başkanı bir satır, Seyhan Belediye Başkanı bir satır, Ceyhan Belediye Başkanı bir satır... Bir de ne işleri var bunların İstanbul'da bu işlerin yeri kendi memleketleridir onu orada tutabilmek için suçlamanın türünü değiştirmeler falan büyük bir tutarsızlık. Karşımızda adeta tel tel dökülen bir iddianameyi görebildik."

"BU İŞİN BAHANESİ KALMAMIŞTIR"

"Bu vakitten sonra yargılama evresine geçiliyor, deliller tartışılacak, savunmalar olacak, iftiralar çökecek, iftiracılar bakalım bu sözlerinin nasıl arkasında duracak" diyen Özel, şöyle devam etti: "Sadece özgürlük karşılığında 'şunu imzala çık' dediklerini nasıl bir arada tutacaklar hepsini görüyoruz. Ama her şey bir yana bu işin bahanesi kalmamıştır."