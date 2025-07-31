Altay Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tesislerin tamamen elden geçirilerek yaşanabilir hale getirildiğini belirten Gürüz, futbolcuların hem hijyenik hem de sağlık açısından eksiksiz koşullarda kamp yaptığını söyledi.



Kulübü devraldıklarında “ölmüş” deniyordu

Altay Başkanı Yüksel Gürüz, 28 Mayıs’tan bu yana kulübe hizmet ettiklerini vurguladı. Görevi devraldıklarında kulübün içinde bulunduğu tabloyu, “Altay öldü, biz mezarının başındayız” sözleriyle özetledi. Gürüz, “Bir hekim olarak, bu kulüp için hâlâ umut olduğunu düşündüm. Yönetim kurulumu oluşturup sponsorlarımızla yola çıktık” dedi.

“Kadroyu korumaya çalıştık”

Kısa sürede karşılaştıkları ilk sorunun mevcut kadroyu korumak olduğunu belirten Gürüz, bazı futbolcuların ayrılmak istediğini aktardı. Ayrıca geçen yıl sözleşme yapılmayan bazı amatör oyuncuların serbest kaldığını ve bu durumun kulüp açısından kayıp olduğunu ifade etti.

“Tesisler baştan sona yenilendi”

Gürüz, kamp süreciyle ilgili olarak, “33 kişilik kadromuzla kampın 17. günündeyiz. Tesisler baştan sona temizlendi, ilaçlandı, üç öğün sıcak yemek veriliyor. Sağlık ve hijyen koşulları tam” dedi.

Kırgızistan kampı yolda

İkinci kampın 2 Ağustos’ta, üçüncü kampın ise 18 Ağustos’ta Kırgızistan’da yapılacağını belirten Gürüz, gerekli yazışmaların tamamlandığını söyledi. Ayrıca puan silme veya düşürme tehlikesi taşıyan dosyalardan birinin çözüldüğünü ve diğerleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“İmzaları kontrol edeceğiz”

Genel kurul için toplanan imzalar hakkında konuşan Gürüz, bazı imzaların samimiyetini sorguladıklarını dile getirdi. “Bana karşı değiliz dediler ama imza verdiler. Bu bir çelişki” dedi. Kamp giderleri ve FIFA dosyalarının çözümü gibi konularda imza veren kişilerin net bir plan sunmadığını da vurguladı.

“Kimseye boyun eğmeyiz”

Bazı çevrelerin hesap veremeyecek durumda olduklarını ileri süren Gürüz, “Altay’ın çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz. Genel kurul başka bir karar verirse saygıyla karşılarız. Geldiğimiz gibi, onurlu şekilde gideriz” ifadelerini kullandı.

Yarışmacı haklar Vahdettin Heyal'e devredildi

Kulübün yarışmacı haklarının Vahdettin Heyal’e devredildiğini belirten Gürüz, bu sürecin tamamen şeffaf ve yasal olduğunu vurguladı. “Altay’ın geleceğini karartacak hiçbir karar almadık. Biz Altaylıyız, Altay’ın hukukunu zedelemeyiz” dedi.