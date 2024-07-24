Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen kura çekimi ile Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstürü belirlendi. 20 takımın mücadele edeceği yeni sezon, 9 Ağustos 2024'te başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.
Fikstür Riva'da çekildi
TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. Fikstür çekimi sırasında, sezon boyunca oynanacak maçların tarihleri ve takımların eşleşmeleri belirlendi.
Sezonun Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
Trendyol 1. Lig'in 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Mayıs 2025'te sona erecek. Sezon boyunca 20 takım, ligde en üst sırada yer almak için mücadele edecek. Sezonun sonunda ise şampiyon olan takım Süper Lig'e yükselecek, alt sıralarda yer alan takımlar ise küme düşme riski ile karşı karşıya kalacak.
İlk hafta maçları şu şekilde;
Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK
Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK
MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor
İstanbulspor-Manisa FK
Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler
Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK
Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü
Kocaelispor-Gençlerbirliği
Adanaspor-Esenler Erokspor
Yeni Malatyaspor-Pendikspor
Ege temsilcisi Manisa FK'nın ilk maçı deplasmanda İstanbulspor ile olacak. Ayrıntılı bilgi için Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesindeki fikstüre buradan ulaşabilirsiniz.