Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen kura çekimi ile Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstürü belirlendi. 20 takımın mücadele edeceği yeni sezon, 9 Ağustos 2024'te başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.

Fikstür Riva'da çekildi

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. Fikstür çekimi sırasında, sezon boyunca oynanacak maçların tarihleri ve takımların eşleşmeleri belirlendi.

Sezonun Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Trendyol 1. Lig'in 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Mayıs 2025'te sona erecek. Sezon boyunca 20 takım, ligde en üst sırada yer almak için mücadele edecek. Sezonun sonunda ise şampiyon olan takım Süper Lig'e yükselecek, alt sıralarda yer alan takımlar ise küme düşme riski ile karşı karşıya kalacak.

İlk hafta maçları şu şekilde;

Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK

MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor

İstanbulspor-Manisa FK

Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK

Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor-Gençlerbirliği

Adanaspor-Esenler Erokspor

Yeni Malatyaspor-Pendikspor

Ege temsilcisi Manisa FK'nın ilk maçı deplasmanda İstanbulspor ile olacak. Ayrıntılı bilgi için Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesindeki fikstüre buradan ulaşabilirsiniz.