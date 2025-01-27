İzmir-Aydın Otoyolu üzeri, Torbalı ilçesi istikametine doğru Otoyol Köprüsü'nün 250 metre ilerisinde bir trafik kazası gerçekleşti. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alındı ve araçların yol dışına çekilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı

Kazanın etkisiyle otoyolun bu bölümünde yaklaşık 4 km'lik bir trafik yoğunluğu oluştu. Sağ şerit ve emniyet şeridi geçici süreliğine trafiğe kapatıldı. Yol kullanıcılarının bu güzergahı kullanacak olanların alternatif yolları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.