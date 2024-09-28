İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 5 günlük ulusal yas ilan etti. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Nasrallah’ın ölümünü bir şehadet olarak nitelendirerek, İslam dünyasının büyük bir liderini kaybettiğini ifade etti.

Hamaney, "Nasrallah, savunmasız Lübnanlıları ve yıllardır zulüm gören Filistin halkını korumak için savaşırken şehit düştü. Bu kayıp sadece Lübnan Hizbullahı için değil, tüm İslam dünyası için büyük bir acıdır. Ancak cihadı ve mücadelesi asla sonuçsuz kalmayacak," dedi.

İran lideri, Hizbullah’ın direniş azminin İsrail saldırılarıyla sarsılmayacağını ve Nasrallah’ın şehadetinin, direnişi daha da güçlendireceğini belirtti. Hamaney, "Nasrallah’ın kanı, tıpkı Şehit Abbas Musevi’ninki gibi, yerde kalmayacak," diyerek şehidin ailesine, Lübnan halkına ve İslam ümmetine başsağlığı dileklerini iletti.