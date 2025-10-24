Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programda, 24–27 Ekim tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar ve stat bilgileri paylaşıldı.


24 Ekim Cuma

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

25 Ekim Cumartesi

17.00 Kocaelispor – Corendon Alanyaspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor – ikas Eyüpspor (Papara Park)

26 Ekim Pazar

14.30 Hesap.com Antalyaspor – RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Galatasaray – Göztepe (RAMS Park)

17.00 Gençlerbirliği – TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

27 Ekim Pazartesi

20.00 Samsunspor – Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Gaziantep FK – Fenerbahçe (Gaziantep)

