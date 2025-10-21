Filipinler’de etkili olan Fengshen tropikal fırtınası büyük yıkıma yol açtı. Yetkililer, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişiden ise haber alınamadığını açıkladı. Fırtına nedeniyle 245 binden fazla kişi etkilendi, binlerce ev hasar gördü.

Tropik fırtına Fengshen can aldı

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), ülkeyi etkisi altına alan Fengshen tropikal fırtınası nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Luzon ve Visayas bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarların altyapıda ciddi hasara neden olduğunu belirtti.

83 bina zarar gördü

Fırtınanın ardından yaklaşık 245 bin kişinin olumsuz etkilendiği, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği ifade edildi.

Yetkililer, 83 binanın tamamen veya kısmen zarar gördüğünü, yolların ve köprülerin ulaşıma kapandığını aktardı. Elektrik kesintileri ve iletişim sorunları da bazı bölgelerde devam ediyor.

"Yeni yağış dalgası bekleniyor"

Meteoroloji yetkilileri, ülkenin kuzey bölgelerinde yağışların birkaç gün daha devam edeceğini belirterek halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Afet yönetimi ekipleri, yardım çalışmalarını sürdürürken, hükümet yeni bir tahliye planı üzerinde çalışıyor.