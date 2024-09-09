Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenlerinin öncülüğünde devam eden Troya Antik Kenti kazılarında, 3.500 yıllık ok uçları ve aşık kemiği bulundu. Son Tunç Çağı’na tarihlenen bu keşifler, Troya'nın savunma stratejileri ve sosyal yapısına ışık tutuyor.

3.500 yıllık buluntular

ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığındaki kazı ekibi, "Son Tunç Çağı kalesi" olarak adlandırılan bölgede önemli buluntulara ulaştı. Bu yılki kazılarda ortaya çıkarılan ok uçları ve aşık kemiği, Troya’nın savunma sistemlerine dair önemli veriler sunuyor. Prof. Dr. Rüstem Aslan, bu buluntuların Troya’nın savunma duvarları ve saray yapıları arasındaki kronolojik ilişkilerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Troya'nın sosyal yaşamına ışık tutan buluntular

Aşık kemiği, Neolitik Dönem'den itibaren oyun amacıyla kullanılan bir obje olarak biliniyor. Prof. Dr. Aslan, bu kemiğin Troya'daki oyun ve eğlence kültürüne dair önemli bir ipucu sunduğunu belirtti. Özellikle yönetici sınıfın yaşadığı düşünülen bu bölgede aşık kemiği ve ok uçlarının bulunması, Troya’nın sosyal ve askeri yapısının iç içe olduğunu düşündürüyor.

ÇOMÜ’nün bilimsel katkıları

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle ve İÇDAŞ AŞ’nin ana sponsorluğunda sürdürülen bu kazılar, Türkiye’nin arkeolojik bilgi birikimine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. ÇOMÜ, kazılara sağladığı akademik ve bilimsel destek ile arkeoloji dünyasında büyük bir rol oynuyor. Üniversitenin arkeolojiye verdiği önem, yalnızca tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda bu buluntuların eğitim ve araştırma süreçlerinde kullanılmasına olanak tanıyor. Bu çalışmalar, hem üniversitenin bilimsel bilgi üretimine hem de toplumsal faydaya yönelik katkılarını pekiştiriyor.

ÇOMÜ’den yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Rüstem Aslan ve ekibi, kazı çalışmalarında büyük başarılara imza atmıştır. Troya Antik Kenti’nde yapılan bu keşifler, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmaya devam edecektir” denildi.

Troya’nın savunma ve yönetici sınıfına dair ipuçları

Bu yılki kazılarda bulunan ok uçları ve aşık kemiği, Troya’nın askeri yapısının yanı sıra sosyal yaşamının da ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Savunma duvarlarıyla saray yapıları arasındaki bağları daha iyi anlamamızı sağlayan bu buluntular, yönetici sınıfın oynadığı rollere dair de önemli ipuçları sunuyor. Ok uçlarının savaş veya savunma amacıyla kullanıldığı düşünülürken, aşık kemiğinin sosyal ve eğlence amaçlı kullanılması, Troya'nın çok boyutlu bir toplumsal yapıya sahip olduğunu gösteriyor.