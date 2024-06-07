BAKÜ (AA) - TRT tarafından Azerbaycan Devlet Televizyonunda (AZTV) eğitim semineri düzenlendi.

TRT eğitmenleri, 5 gün süren seminerde AZTV çalışanlarına muhabirlik, kameramanlık, ışık ve sosyal medya haberciliği konularında eğitim verdi.

AZTV'de seminerin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törene AZTV Genel Müdürü Rövşen Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TRT Azerbaycan Temsilcisi Murat Akkoç, eğitmenler ve kanal çalışanları katıldı.

AZTV Genel Müdürü Memmedov, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın tüm kurumlarının ülke liderlerinin sergilediği örnek kardeşlik doğrultusunda hareket etmelerinin gerektiğini söyledi.

Medyanın her devlet için önemli olduğunu vurgulayan Memmedov, "Bugün öyle bir aşamaya geldik ki artık TRT ve AZTV aynı kurumlardır. TRT'nin sözü AZTV'nin, AZTV'nin sözü TRT'nin sözüdür fakat bunu sağlam temel üzerinde inşa etmeliyiz. Öyle yapmalıyız ki yarın görevde kimin olduğundan bağımsız sistem çalışsın ve bu işbirliğimiz bozulmasın." diye konuştu.

Memmedov, TRT eğitimenlerince verilen eğitimin çok faydalı olduğunu belirterek teşekkür etti.

- "Kapasitemizi genişletmek zorundayız"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri İşbilir, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan'la İlham Aliyev'in imzaladığı mutabakatla kurulan Azerbaycan-Türkiye Medya Platformu çerçevesinde iki ülkenin medya kuruluşlarının yekvücut olarak tek medya gibi hareket ettiklerini belirtti.

Türk ve Azerbaycan medyasının 2. Karabağ Savaşı'nda dezenformasyonla mücadelede ortak hareket ettiklerini hatırlatan İşbilir, "Savaş bitti ama bizim savaşımız devam ediyor. Bizim kardeşliğimizin, Türk dünyasının birlikteliğinin zarar görmesini isteyenler var. O yüzden medya cephesinde en az silahlı kuvvetler kadar güçlü olmak, kapasitemizi genişletmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

İşbilir, Türkiye ve Azerbaycan olarak uzman gazeteci yetiştirmek üzere eğitim çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

TRT Azerbaycan Temsilcisi Akkoç, kardeş kanal AZTV'nin kaydettiği gelişmeden memnuniyet duyduklarını söyledi.

AZTV ile TRT'nin örnek işbirliği sergilediklerini vurgulayan Akkoç, "AZTV'yi kendi yerimiz olarak görüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından eğitim programına katılan AZTV çalışanlarına sertifikaları takdim edildi.