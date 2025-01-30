ABD'nin başkenti Washington'da meydana gelen korkunç uçak kazasında 18 kişi hayatını kaybetti. 64 yolcu taşıyan bir uçak ile 4 mürettebatlı bir helikopterin Potomac Nehri'nde çarpışmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump ilk açıklamasında sabotaj olasılığını gündeme getirdi.

Facianın detayları ve Trump'ın açıklamaları

Kazanın ardından Trump, "Uçak mükemmel bir şekilde ilerliyordu, helikopter neden dönmedi?" diyerek, kuleyi suçladı. "Uçak havalimanına rutin bir yaklaşma hattında ilerliyordu. Helikopter ise uzun bir süre boyunca uçağa doğru ilerledi. Hava açıktı, uçağın ışıkları parlıyordu. Peki helikopter neden dönmedi? Kule neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi?" ifadeleriyle olayın sabotaj olabileceğine dair şüphelerini dile getirdi.

Facianın hemen öncesinde, kulenin pilotlarla iletişime geçtiği ve "Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?" şeklinde sorular yönelttiği ortaya çıktı. Bu ses kayıtları, olayın daha da derinleşmesine neden oldu.

Arama kurtarma çalışmaları

Kazanın ardından bölgede 300 kişilik bir arama kurtarma ekibi çalışmalara başladı. Helikopter ve uçak, çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü.