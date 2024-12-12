ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkesine yönelik yasa dışı göçmen akınına karşı sert bir duruş sergileyerek, orduyu harekete geçireceğini duyurdu. "Bunu ülkemizin işgali olarak görüyorum" diyen Trump, yasaların izin verdiği çerçevede ordunun sınırda görev alacağını açıkladı.

Trump’tan sert göçmen politikasına yönelik açıklamalar

ABD’nin yeniden başkan seçilen Donald Trump, göreve başlamasına kısa bir süre kala verdiği röportajda, yasa dışı göçmenlerle ilgili nasıl bir politika izleyeceğini paylaştı. Trump, göçmenlerin sınır dışı edilmesi adına ABD ordusunu kullanmayı planladığını belirtti. Trump, yasaların el verdiği ölçüde ordunun sahaya inmesi gerektiğini ifade ederek, sınırdaki güvenliğin sağlanmasında orduya başvurulacağını vurguladı.

Trump, şunları söyledi:

"Bunu ülkemizin işgali olarak görüyorum. Ulusal Muhafızları alacağız ve ülkemizin yasalarına göre izin verilen noktaya kadar gideceğiz. Önümüzdeki 20 yıl boyunca kamplarda oturmalarını istemiyorum. Sınır dışı edilmelerini ve ülkelerin onları geri almasını istiyorum."