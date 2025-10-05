ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkes planı kapsamında İsrail’in ilk geri çekilme hattını onayladığını duyurdu. Trump, Hamas’ın onayıyla sürecin derhal başlayacağını söyledi.

İsrail harita üzerinden çekilmeyi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’de ateşkes planı için İsrail’in ilk çekilme hattını kabul ettiğini duyurdu. Harita paylaşan Trump, İsrail ordusunun öncelikle “1. hat” olarak tanımlanan bölgeden çekileceğini belirtti.

“Hamas onay verirse süreç başlıyor”

Trump, ateşkesin başlaması için Hamas’ın onayının beklendiğini vurguladı. “Hamas onay verdiği anda ateşkes derhal yürürlüğe girecek. Rehine ve mahkum takası başlayacak. Bir sonraki geri çekilme aşamasına zemin hazırlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Rehine ve mahkum takası gündemde

Ateşkes planına göre, ilk aşamada karşılıklı olarak rehinelerin ve mahkumların serbest bırakılması bekleniyor. Ardından tarafların mutabakat sağlaması halinde İsrail’in kademeli geri çekilmesi öngörülüyor.