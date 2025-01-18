Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanırken, Beyaz Saray'da yapılacak değişikliklerle ilgili detaylar da gelmeye devam ediyor. Trump’ın ikinci başkanlık döneminde kullanılacak olan özel havlular ise Türkiye'nin önemli tekstil üretim merkezlerinden biri olan Denizli'den temin edilecek.

Beyaz Saray için özel üretim

Trump ailesinin Beyaz Saray'da kullanacağı havlular, Denizli merkezli Zorel Tekstil tarafından özel olarak üretildi. Türkiye'nin ev tekstili sektöründe öne çıkan Denizli, dünya çapında tanınan kaliteli üretimiyle dikkat çekiyor. Beyaz Saray için üretilen havlular, özel olarak tasarlandı ve üzerinde Beyaz Saray’ın resmi amblemi yer alacak. Bu üretim, sadece Türkiye için değil, Denizli için de büyük bir prestij kaynağı oluşturuyor.

Heimtextil Fuarı'nda tanıtıldı

Beyaz Saray’a özel üretilen havlular, Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Heimtextil Fuarı'nda tanıtıldı. Dünyanın en büyük ev tekstili fuarlarından biri olarak kabul edilen Heimtextil, sektör profesyonelleri ve alıcıları için önemli bir buluşma noktası. Zorel Tekstil, fuarda sergilediği havlularla büyük ilgi topladı. Fuarda, bu havluların tasarımı ve üretimi hakkında bilgi verilirken, Beyaz Saray için yapılan özel üretimin Türkiye'nin tekstil sektöründeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin global başarısı

Zorel Tekstil'in ihracat ve pazarlama müdürü Veysel Akçay, bu özel üretimin Türkiye ve Denizli için büyük bir prestij kaynağı olduğunu belirterek, "Parası pulu bir tarafa, bu olayın prestiji dahi bize yeter. Beyaz Saray için ürettiğimiz havlularla Türkiye’nin ve Denizli’nin imajını dünyada bir kez daha pekiştirdik. Ayrıca, Donald Trump’ın havlularının üretimini üstlenmek, firmamız için önemli bir adım. İlerleyen dönemde, Trump’a ait otellerin havlu işlerinin de bize gelmesini ümit ediyoruz" dedi.

Akçay, Türkiye ve Denizli'nin global pazarda daha fazla kabul gören bir marka haline geldiğini vurgulayarak, "Bu tür prestijli projeler, Türkiye'nin ve Türk markalarının dünyada daha fazla tanınmasına olanak sağlıyor. Turquality markasının gücü ve Türkiye'nin ev tekstili sektöründeki başarısı, bu tip projelerle pekişiyor" diye ekledi.