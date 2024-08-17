Eski ABD Başkanı Donald Trump, "The Greenwood Bible" adıyla satışa sunduğu markalı İncil'lerden önemli bir gelir elde etti. Trump'ın bu girişimi, hem dini değerlerin ticari amaçlarla kullanılması hem de Trump'ın mevcut mali durumu açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Donald Trump, "The Greenwood Bible" adıyla satışa sunduğu markalı İncil'lerden 300.000 dolar kazandı. Bu özel baskılar, country müzik sanatçısı Lee Greenwood ile yapılan bir ortaklık sonucunda oluşturuldu ve Greenwood'un ünlü "God Bless the USA" şarkısından ilham aldı. 59.99 dolara satılan bu İncil'ler, Trump'ın mali durumu ve borçları hakkında yapılan son açıklamalar ışığında daha da büyük ilgi gördü. Trump, ayrıca kitap satışlarından da milyonlarca dolar kazanç sağladı. Ancak, mahkeme davaları nedeniyle artan borçları, Trump'ın mali tablosunu gölgelemeye devam ediyor.