ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminde sınır dışı operasyonuna başlatıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt suç işleyen 538 kaçak göçmenin gözaltına alındığını, ayrıca yüzlerce kaçak göçmenin askeri uçaklarla sınır dışı edildiğini açıkladı.

Trump yönetimi, kaçak göçmenlere karşı başlattığı büyük sınır dışı operasyonunun detaylarını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun hızla devam ettiğini belirterek, 538 kaçak göçmenin gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişiler arasında terör şüphelileri, çete üyeleri ve çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giyen bireyler de bulunuyor. Leavitt, "Tarihin en büyük kitlesel sınır dışı operasyonu tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sınır dışı edilen göçmenler askeri uçaklarla gönderiliyor

Leavitt, gözaltına alınan ve sınır dışı edilen yüzlerce kaçak göçmenin askeri uçaklarla ülkelerine gönderildiğini belirtti. "Sınır dışı uçuşları başladı. Başkan Trump tüm dünyaya güçlü ve net bir mesaj gönderiyor: ABD'ye yasa dışı girerseniz ciddi sonuçlarla karşılaşacaksınız" diyerek, operasyonun amacını ifade etti.

Fox News, sınır dışı operasyonunun detaylarına dair önemli bir bilgi paylaştı. Texas’ın El Paso şehrindeki Biggs Askeri Havaalanı’ndan kalkan askeri uçakların, Guatemala’ya doğru hareket ettiği bildirildi. Uçaklardan birinde 80 kaçak göçmenin bulunduğu ifade edilirken, operasyonun diğer aşamalarına dair daha fazla bilginin geleceği de belirtiliyor.