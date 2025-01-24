Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. Adalet Bakanı Tunç, yangının çıkış noktası ve binaların yangından korunma durumuyla ilgili geniş çaplı incelemeler yapıldığını ifade etti.

Bilirkişi heyeti ve incelemeler

Soruşturma sürecine İstanbul Teknik Üniversitesi’nden alanında uzman akademisyenler dahil edildi. Bakan Tunç, bu bilim insanlarının derinlemesine incelemelerde bulunduğunu ve bu süreçten rahatsız olanların sorumluluklardan kaçmaya çalıştığını belirtti.

Resmi olmayan rapora sert tepki

Bakan Tunç, CHP Lideri Özgür Özel'in yayımladığı raporun savcılığa sunulmadığı için hiçbir resmi geçerliliği olmadığını belirterek, bu tür raporların kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını vurguladı. Bakan, söz konusu raporun facianın mağdurlarına büyük saygısızlık olduğunu ve sorumsuzca yayımlandığını ifade etti.