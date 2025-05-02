Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayında dış ticaret açığının 12 milyar 38 milyon dolar olduğunu açıkladı. İhracatta ise %8,5 artış yaşandı.

Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre dış ticaret açığı nisan ayında 12 milyar 38 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde mal ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20 milyar 900 milyon dolara yükseldi. 2024 Nisan ayında bu rakam 19 milyar 292 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

9 ayın en güçlü artışı

Bolat, yüzde 8,5'lik ihracat artışının son 9 ayın en yüksek aylık artışı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Euro/dolar paritesindeki değişimin ihracat üzerinde 440 milyon dolarlık pozitif etki yarattığını belirtti.

İlk 4 ayda ihracat eğilimi yukarı yönlü

Yılın ilk dört ayında ocak, mart ve nisan aylarında ihracat artış kaydederken, sadece şubat ayında yaklaşık 300 milyon dolarlık sınırlı bir gerileme yaşandığı ifade edildi.

Son 23 ayın 13'ünde aylık ihracat rekorları kırıldığı ve 16 ayda ihracatın artış gösterdiği bildirildi. Yıllıklandırılmış bazda ise son 12 ayda toplam mal ihracatı 265 milyar dolara ulaştı.

İthalat rakamlarını altın ve enerji yükseltti

Bolat, ithalat tarafındaki artışın büyük oranda altın, otomotiv, makine, kakao ve kahve gibi kalemlerden kaynaklandığını belirtti. Özellikle altına olan talebin, dünya genelinde artan belirsizlik ve ABD'nin açıkladığı gümrük vergileri sonrası ciddi şekilde yükseldiği vurgulandı. Bu durumun ithalat rakamlarında 3,8 milyar dolarlık artışa yol açtığı ifade edildi.

Enerji ithalatında dikkat çeken artış

Doğalgaz ithalatı da dikkat çeken kalemler arasında yer aldı. Geçen yıl nisan ayında doğalgaz ithalatı 750 milyon dolar seviyesindeyken, bu yıl aynı dönemde bu rakam 1,5 milyar dolara yükseldi.