S&P Global Ratings, dünya genelinde ticaret savaşları ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle birçok ülke için makroekonomik tahminlerini revize etti. Kurum, ABD doları/TL ortalama kurunun 2025'te 43,0 TL olacağını öngörürken, bu rakamın 2026'da 48,0, 2027'de 52,0 ve 2028'de 55,0 TL'ye yükseleceğini tahmin etti.

Enflasyonda kademeli düşüş bekleniyor

Türkiye'de enflasyonun zamanla düşeceğini öngören kurumun tahminleri şöyle:

Bu tahminler, sıkı para politikalarının ve iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle enflasyonda kademeli bir iyileşmeye işaret ediyor.

Büyüme oranları ılımlı seyredecek

S&P, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dört yıl boyunca sınırlı ama istikrarlı büyümesini öngörüyor:

2025: %2,7

2026: %2,9

2027: %3,3

2028: %3,2

İşsizlik ve faiz oranı tahminleri

İşsizlik oranı da önümüzdeki yıllarda sınırlı şekilde gerileyecek:

2025: %10,2

2026: %10,0

2027: %9,8

2028: %9,7

Politika faizi için ise yıl sonu tahminleri şu şekilde:

2025: %38,0

2026: %17,5

2027: %12,5

2028: %12,5

S&P: Belirsizlik küresel boyutta

Küresel ticaretteki belirsizliklerin ve ekonomik dalgalanmaların altını çizen S&P, özellikle gelişmekte olan ekonomilerin dış şoklara karşı kırılgan yapısına dikkat çekti. Türkiye için de döviz kuru oynaklığı, yüksek enflasyon ve para politikasındaki belirsizlikler başlıca risk faktörleri olarak değerlendirildi.