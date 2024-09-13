Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile gerçekleştirdiği canlı yayın düellosunun galibi olduğunu öne sürdü. Trump, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Harris'in "Marksist" olduğunu ve münazara sonucunda açık ara kazandığını iddia etti. Trump, "Bir boksör dövüşü kaybettiğinde ilk sözü rövanş istemek olur. Ancak anketler, salı gecesi Harris karşısında galip geldiğimi gösteriyor. O da hemen ikinci münazara çağrısında bulundu" dedi.

Trump, Harris'in performansını eleştirdi

Trump, Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Harris'in ABD'ye kontrolsüz göçmen akınına neden olduğunu ve enflasyonun orta sınıfı iflas ettirdiğini savundu. Bu durumların detaylıca tartışıldığı ilk münazara ve Harris ile yapılan ikinci münazara sırasında bu konuların ele alındığını belirtti. Trump, Harris'in tartışma programlarına katılmadığını ve diğer kanallarda münazara tekliflerini reddettiğini vurgulayarak, "Kamala, son dört yılın değerlendirmesine odaklanmalı. Üçüncü münazara olmayacak" açıklamasında bulundu.

Üçüncü münazara gerçekleşecek mi?

Trump'ın açıklamaları, üçüncü bir münazara olup olmayacağı konusunda net bir cevap verdi. Harris’in performansını ve Trump’ın meydan okumasını nasıl karşılayacağı ise merak konusu.