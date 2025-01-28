Son haftalarda rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve artan ticaret savaşları endişeleriyle düşüşe geçti. Trump’ın OPEC’e fiyat tarifelerini düşürme çağrısı yapması ve ticaret savaşlarına dair yeni hamleler, petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Bu durum, altın fiyatlarıyla paralel bir düşüş yaşanmasına yol açtı. Ayrıca, doların güç kazanması da altının yükselişini sınırlayarak fiyatlarını geriletti.

Altın ons fiyatı 2.742 dolar civarında

Altın, ons başına 2.742 dolar civarında işlem görürken, Türkiye'deki altın fiyatları da bu gelişmelerden etkilenerek düşüş gösterdi. Peki, 28 Ocak 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

28 Ocak 2025 gram altın ne kadar?

Alış 3.148,57 TL

Satış 3.148,98 TL

28 Ocak 2025 çeyrek altın ne kadar?

Alış 5.132,00 TL

Satış 5.178,00 TL

28 Ocak 2025 yarım altın ne kadar?

Alış 10.263,00 TL

Satış 10.358,00 TL

28 Ocak 2025 cumhuriyet altını ne kadar?

Alış 20.463,00 TL

Satış 20.628,00 TL

28 Ocak 2025 altın/ons fiyatı

Alış 2.740,37 dolar

Satış 2.740,57 dolar